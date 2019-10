Verso le elezioni politiche: prima riunione della Commissione elettorale

Il numero del corpo elettorale votante ammonta complessivamente a 34.511 aventi diritto, suddivisi in 22.720 residenti in territorio e 11.791 residenti fuori confine. La Commissione, nella sua prima riunione in vista della consultazione dell'8 dicembre, ha inoltre deliberato sull'ubicazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Tornerà, poi, a riunirsi entro la prima settimana di novembre per la verifica delle liste presentate e di tutti i requisiti dei candidati. Il termine ultimo per depositare le liste o le coalizioni è fissato per le ore 12.00 del 29 ottobre.

Successivamente, entro le ore 12 di sabato 2 novembre, le liste dovranno presentare l'allegato al programma di Governo ovvero la dichiarazione degli apparentamenti.

Tre le settimane di campagna elettorale: da lunedì 18 novembre a venerdì 6 dicembre. Sabato 7 dicembre, alla vigilia del voto, giornata di silenzio elettorale.