Vicenda di Lucca e finanziamento saudita: la versione di Pedini Amati, "ci rimetto la faccia"

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo.

Lo farà un collega al suo posto perché non sarà in Consiglio nei primi tre giorni della prossima settimana Federico Pedini Amati, ma non vuole perdersi l'occasione di rispondere direttamente alle due interpellanze che lo riguardano. "Ci rimetto la faccia" - dice. La prima, delle opposizioni, sul caso di Lucca: la denuncia di lesioni aggravate nei confronti di un cittadino italiano, la rogatoria della Procura, mesi di apprensione, fino alla definitiva archiviazione per l'accertata sua estraneità ai fatti. "Uno scambio di persona ma non casuale", insomma, avvenuto tramite un “grottesco” riconoscimento fotografico su facebook sul profilo di Paride Andreoli, nell'ambito di un incredibile caso di omonimia. Il Segretario di Stato, che tiene a ribadire “la stranezza degli accadimenti”; su tutti – spiega – “il continuo borbottare in tempi non sospetti da parte di Consiglieri sull'arrivo di rogatorie contro di me - asserisce - cosa che poi si è verificata”. “Mi si punta il dito perché ho urlato al complotto politico ma lo urlo ancora” – scandisce. “Ci sono Consiglieri informati in anticipo sull'arrivo di rogatorie? - si chiede poi, rimarcando che sotto il profilo delle tutele andrebbe riconosciuta anche la sua posizione di uomo delle Istituzioni, con la costituzione di parte civile dello Stato, “non si tratta - obietta – di una vicenda personale”.

Altra interpellanza quella sul prestito saudita di 100 milioni a tasso dell'1,5% per investimenti infrastrutturali. E torna sull'aviosuperficie di Torraccia: “se si opta per il progetto più piccolo occorreranno meno soldi e la spesa si riduce” - fa notare. L'importante a livello politico in questa fine legislatura – conclude - è portare a casa a tutti i costi questi finanziamenti. Una occasione imperdibile”.

