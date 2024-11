Violenza sulle donne ed epidurale: proseguono i lavori della Commissione Sanità

Tanti temi e istanze da discutere nella seconda giornata di lavori della Commissione Sanità. Spazio alla relazione del Segretario di Stato Mariella Mularoni sull'istanza d'arengo per attuare un azione nazionale globale contro la violenza sulle donne. “Il Piano - afferma - è stato predisposto in collaborazione con l’Authority per le pari opportunità e coinvolge le istituzioni per potenziare le misure preventive del fenomeno ed offrire supporto e sostegno alle vittime”.

Per Matteo Casali, Repubblica Futura, c’è ancora tanto lavoro da fare: “Questa – dice - è l’Istanza che ha scatenato il famoso ordine del giorno per la verifica della procedibilità degli istanti. Un Congresso di Stato che utilizza la giustizia come una clava contro i cittadini: mi auguro che questa stagione per la nostra Repubblica sia passata”.

Secondo Massimo Andrea Ugolini, PDCS: “Il Decreto ratificato nell’ultima sessione consiliare è un grande passo in avanti fatto dalla nostra Repubblica. Dal 2020, il tribunale ha posto ancora maggiore attenzione rispetto a questi reati per essere solerti e rispondenti al fenomeno”.

Michela Pelliccioni, Domani Motus Liberi, ritiene importante portare avanti anche un lavoro culturale affinché la vittima di violenza non abbia paura di denunciare. Emanuele Santi, Rete, accoglie con favore i passi in avanti fatti ma ricorda due aspetti di rilievo: la procedibilità d'ufficio per le molestie e la possibilità che venga data la riprensione come pena.

Sempre Rete, nella giornata di ieri, ha sollevato in comma comunicazioni la questione dell'azienda con mezzo milione di euro di monofase non pagata. "Di fronte ad un’esposizione così grande non si è fatto nulla" accusa. Nel pomeriggio la ripresa dei lavori dal comma 6 sull'istanza che introduce la possibilità di ricorrere all'anestesia epidurale durante il parto.