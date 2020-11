Visita a San Marino del sottosegretario Scalfarotto: al centro i dossier aperti tra i due Paesi

Il servizio di Mauro Torresi

Sul Titano la visita del sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto. Al centro i dossier aperti, e da risolvere, tra Italia e San Marino. La visita di Scalfarotto segue il precedente incontro tra il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, e il suo omologo italiano, Luigi Di Maio, alla Farnesina. Il Sottosegretario è stato accolto in mattinata a palazzo Begni proprio da Beccari.





Tra i due un incontro diretto, uno a uno, poi un confronto tra le rispettive delegazioni. I temi sono quelli economico-finanziari, e non è escluso che si parli di un possibile sostegno dell'Italia a San Marino, insieme alle frequenze radio-tv e all'energia. Per il pomeriggio è in programma una serie di incontri ai quali parteciperanno diversi esponenti di Governo e un confronto con il segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi.