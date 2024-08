Tesla ha inaugurato in questi giorni il suo “Giga Train“, un treno completamente elettrico destinato al trasporto dei dipendenti verso la Gigafactory di Berlino, in Germania.

Questo rappresenta, come illustrato da GreenMe, la soluzione ideale di Tesla per risolvere le potenziali difficoltà di trasporto che alcuni dipendenti potrebbero incontrare nel raggiungere la fabbrica.

Il treno, che opererà quotidianamente, sarà in grado di trasportare fino a 4.500 dipendenti verso la Gigafactory, dove contribuiranno alla produzione dei veicoli elettrici dell’azienda.

Il mezzo collega la stazione Tesla Süd con la stazione di Erkner, creando un percorso comodo e diretto per i lavoratori. Ogni carrozza può ospitare 120 posti a sedere, con una capacità totale di 500 persone per viaggio. Il treno è inoltre dotato di scompartimenti per biciclette, accesso a livello del suolo e un sistema informativo per i passeggeri.