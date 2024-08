Un mazzo di carte contro la paura di volare

La paura di volare oltre che essere una paura atavica è anche molto diffusa. C'è chi è riuscito a trovare una soluzione a questo timore. Si tratta di un passeggero che ha realizzato delle flashcard, carte illustrate che solitamente si usano per aiutare i ragazzi a studiare, con dentro messaggi motivazionali e consigli su come affrontare il volo.

Brian Morris ha deciso di aiutare tutte quelle persone che, come lui, hanno paura di volare. Tutto è iniziato quando, a 12 anni, ha preso per la prima volta un aereo per andare in vacanza con i genitori. Ma il viaggio, per lui, è stato «turbolento e speventoso» racconta il New York Post.

Da allora ha deciso di non prendere più un aereo. Da adulto però si è ritrovato costretto a viaggiare in aereo per raggiungere il luogo in cui suo cugino si sarebbe sposato.

Così ha iniziato a iscriversi sui gruppi Facebook che davano consigli di viaggio e proprio sul social ha conosciuto Emma Henderson, un capitano di volo.

Grazie ai suoi consigli Brian è riuscito ad affrontare con tranquillità il volo e ha deciso di condividere le dritte anche con altre persone. Brian, insieme a Emma, ha deciso di racchiudere tutti i consigli, le fasi del volo e qualche parola motivazionale in un unico gruppo di carte.

In questo modo ha dato vita al progetto Flight Deck. Sul sito ufficiale del progetto Morris e Henderson raccolgono migliaia di vendite online.