25 Settembre 1976 Nascono gli "U2"

Una carriera,quella degli "U2", costellata da successi incredibili, come "Where the streets have no name", "Sunday Bloody Sunday", "I still haven’t found what I’m looking for", "one",per arrivare alla bellissima "Love Is Bigger Than Anything in Its Way". A Dublino in quel 25 Settembre ,Paul David Hewson, in arte Bono (cantante), David Howell Evans in arte The Edge (chitarrista), Adam Clayton (bassista) e Larry Mullen Jr. (batterista), senza saperlo davano vita al progetto "U2" destinato ad entrare nelle vite di molte persone che amano ascoltare buona musica.

come tante cose preziose anche in questo caso l’incontro tra i 4 fu praticamente casuale, tutto partì da un annuncio che Larry Mullen pubblicò essendo alla ricerca di musicisti, il resto è storia.

Il nome "U2" sembra sia stato suggerito dal cantante dei The Radiators Steve Averill, ispirato al celebre aereo-spia americano che fu abbattuto il 1º maggio 1960 mentre era in missione di spionaggio sull'Unione Sovietica, un'altra possibile origine del nome della band irlandese potrebbe essere legata ad una linea della metropolitana di Berlino, la U2 appunto. Le linee della metropolitana berlinese prendono infatti il nome dalla metro (U-Bahn) seguita dal numero della linea. La linea U2 è una delle più famose e con richiami storici importanti;



La band si mette subito al lavoro per scrivere canzoni che da subito si occupano di affrontare temi come la spinosa questione irlandese, cosa che poi hanno fatto sempre impegnandosi nelle annose questioni dei diritti civili. E' del 1980 il primo album degli U2 si intitola “Boy”,

e l'anno successivo esce “October”







,ma è con il terzo album “War” del 1983

che Bono & C. divennero un gruppo di risonanza internazionale e da allora non si sono mai più fermati, altra cosa che li distingue, dal 1976 gli U2 hanno sempre mantenuto la loro formazione originale, caso più unico che raro in quel mondo, quello musicale.

Buon compleanno U2