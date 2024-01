90 anni in due

Rappresentano, l'Italia e la Francia, la carnalità mediterranea, la sensualità snob d'oltralpe. La continua ribalta e la totale riservatezza, pur nella comune salvaguardia della vita privata.

Diversissime eppure così simili, Sophia Loren e Brigitte Bardot, due star assolute, che oltre alla forza del carattere hanno in comune il fatto di essere entrate nel mito del cinema.

Hanno in comune l'anno di nascita: il 1934. Ed è per questo che per tutte e due il passaggio del 2024 significa qualcosa di importante: compiere 90 anni.

Per la Sophia nazionale le 90 candeline arrivano il 20 settembre, per BB appena pochi giorni dopo, il 28 settembre.

Insomma mamma Sophia nella vita come sullo schermo non ha mai finto sentimenti che non aveva, sentimenti di una intensità comica e drammatica che poche altre attrici hanno saputo toccare.