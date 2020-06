Addio a Bob, il gatto che ha reso famoso il suo padrone

Si chiamava Bob ed era il gatto più famoso d'Inghilterra e protagonista nella serie di libri scritta dal padrone James Bowen. Proprio pochi giorni fa, il 15 giugno, all'età di 14 anni, è venuto a mancare con grande dispiacere per il suo padrone e per tutti i suoi fan.

Era diventato una star insieme al suo padrone proprio per la storia singolare che li riguarda: James Bowen, era un musicista senzatetto, che oltre ad avere diversi problemi con droga e alcool, riusciva ad andare avanti solo grazie a quei pochi spiccioli che rimediava suonando la chitarra nella città di Londra.

Il 2007 è stato per lui l'anno dell'incontro con Bob, questo gatto rosso, malato e impaurito, che come lui viveva per strada e di cui decide di prendersi cura. Dopo qualche tempo Bob si affeziona talmente tanto al suo nuovo padrone, che lo segue ovunque. Da quel momento inizia una storia nuova, un'amicizia che li porta a vivere insieme diverse avventure, quelle che poi saranno racontate in 4 libri tradotti in oltre 40 lingue e di cui saranno vendute 8 milioni di copie!

Insomma, Bob oltre ad accompagnare il suo padrone durante le sue esibizioni in strada, lo ha reso una star consentendogli di acquistare una casa e vivere la sua vita dignitosamente. Un amico che sarà difficile dimenticare per James e che ricorda commosso con queste parole sui social:

"Bob mi ha salvato la vita. Mi ha dato molto più della compagnia. Con lui al mio fianco, ho trovato una direzione e uno scopo che mi mancavano. Il successo che abbiamo raggiunto insieme attraverso i nostri libri e film sono stati miracolosi, ha incontrato migliaia di persone, ha toccato milioni di vite, non c’è mai stato un gatto come lui e non ci sarà mai più. Sento che la luce si è spenta nella mia vita. Non lo dimenticherò mai."

Dalla loro storia è tratto il film "A Street Cat Named Bob", "A spasso con Bob", che potete trovare anche su Netflix.