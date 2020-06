Un selfie, nome, professione e l'hashtag "IoLavoroConLaMusica": tutti i grandi nomi della musica hanno aderito a questa campagna social per far si che il Parlamento italiano accolga gli 8 emendamenti per far ripartire il settore e aiuti i lavoratori più in difficoltà.

Una mobilitazione che ha coinvolto anche editori, fonici, musicisti, dj, produttori e tanti artisti come: Ermal Meta, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Vasco Rossi, Jovanotti, Luca Carboni, Fiorella Mannoia, Nek, Subsonica, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Ornella Vanoni, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Samuele Bersani, Gianna Nannini, Piero Pelù, Diodato, Malika Ayane, The Kolors, Michele Bravi, Levante, Francesca Michielin, Anna Tatangelo e Irene Grandi.

Il messaggio è stato chiaro e univoco: “Nella musica lavorano in tanti, non solo i musicisti e i cantanti. La musica fa cultura, educa, emoziona, intrattiene. E, se non bastasse, produce economie importanti dando lavoro a decine di migliaia di persone. Che oggi, causa Covid, rischiano di restare a casa”. #IoLavoroConLaMusica