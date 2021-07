Arriva il simulatore di tagliaerba che fa rilassare

C'è una categoria nel mondo dei videogiochi che prende il nome di "simulatori". Sono giochi particolari che non sempre incontrano il gusto dei videogiocatori, insomma non adatti a tutti. O meglio, diciamo, evitati come la peste da chi ama i titoli adrenalinici, come le avventure e gli sparatutto. In verità si tratta di videogiochi che possono riservare gradite sorprese, fino a trasformarsi in attività molto rilassante che può dare anche soddisfazione. Di questa categoria ne fa parte anche "Lawn Mowing Simulator", che sarà disponibile per Pc e consolle e che ci porta a fare del serio giardinaggio a bordo delle ‘Rolls Royce’ dei tagliaerba, che sono poi le riproduzioni dei modelli prodotti da Toro, SCAG e STIG.

Il tutto immersi in una serie di scenari tipici della campagna inglese tra cottage, antiche residenze e giardini da sistemare alla perfezione. Però attenzione aspiranti giardinieri, andare a zonzo per sistemare prati non sarà l'unico scopo del gioco, perché c'è anche da curare il business cercando ovviamente di farlo crescere. Il come sono affari, (vostri), quindi scegliendo dapprima il quartier generale, poi assumendo personale e infine seguendo pubblicità e contabilità. Non è che la cosa sia semplice come sembra. Un volta sul "campo" fare attenzione innanzitutto alle condizioni del terreno, scegliere l'altezza più indicata delle lame e misurare bene il carico del motore. Quindi equipaggiare il tosaerba con rulli a strisce, riciclatori e trinciatori. Avete a disposizione 12 modelli di tagliaerba, ognuno con le sue particolari caratteristiche tecniche.

Pronti a lanciarvi nel business del giardinaggio? Pare sia molto rilassante, "Provare per credere"