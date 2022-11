Arrivano gli UFO

Secondo molti il video messo in rete non lascia spazio a dubbi e in pochissimo è diventato virale. Le immagini di quello che sembra un disco volante, fanno il giro dei social con lo screenshot:"Gli Ufo stanno arrivando?"









Lo ha girato un uomo a San Diego, in California, compaiono due luci che da subito sembrano non avere nulla di normale. Prima si nascondono tra le nuvole poi puntando verso terra scompaiono all’improvviso. L'uomo nel presentare il video lo accompagna con una domanda che suona inquietante: "Vengono per salvarci o per darci il colpo di grazia?"

In poco tempo le persone che hanno visualizzato il post, si sono moltipilicate, ma nessuna ha dato una risposta convincente alla domanda di chi ha fatto partire tutto questo fermento. Infatti l'uomo ha scritto: “Qualcun altro a San Diego ha appena visto questo UFO? Sto ufficialmente perdendo la testa? ”L'unica certezza dai parte dei followers è stata ferma e condivisa: l’invasione degli alieni è appena iniziata.

Alla Faccia di Orson Wells...