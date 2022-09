Lettura 50"

Quante volte ci è capitato di confrontarci sulla necessità di ridurre il tempo he passiamo quotidianamente sui social? A Balestrate in provincia di Palermo è nato il primo parco giochi per bambini "social free" dove nel suo perimetro è vietato introdurre cellulari, tablet o pc. In questo parco si comunica, si parla in presenza. All’entrata di questo polmone verde ci sono degli degli armadietti in cui è affisso un cartello con scritto: “Riponi qui il tuo smarphone e dedica del tempo ai tuoi bambini”.

L’area è stata appena inaugurata, ha colori accesi e i bambini si divertono, giocano, ridono, saltano e finalmente parlano tra di loro. Il parco è tutto recintato, occupa una superficie di mille metri quadrati nei pressi di una scuola elementare. Per realizzarlo, nel giro di 5 anni sono stati raccolti dai cittadini e i negozi di Balestrate 30mila euro.