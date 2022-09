Il suo amore grande per le auto Fiat

1'30 lettura

Il nome che compare sulla sua "Driver and Vehicle Licensing", patente di guida, è David Franklin. Nazionalità inglese, 84 anni dalla nascita, David detiene un suo piccolo record personale, dettato dal suo amore per le auto a marchio Fiat. E proprio dalla casa torinese ha ricevuto il riconoscimento di cliente più fedele tanto da essere stato simpaticamente ribattezzato "Mr Fiat".









David infatti, ha appena ritirato la sua nuova auto elettrica che è risultata essere la numero 55 in 60 anni di carriera da guidatore. L'amore di Franklin per le auto del marchio italiano inizia nel 1962 quando da giovane comincia a lavorare nella concessionaria Fiat di Wembley come collaudatore, per poi nel 1963 acquistare la sua prima Fiat, una 500 di prima generazione rossa, pagandola 399 sterline. Nel 1974, Franklin lascia il suo posto nell'amata casa automobilistica e va a lavorare per l'azienda di famiglia.





Nel periodo della concessionaria aveva ricoperto molteplici incarichi, tra questi anche pilota di vetture derivate dalla serie, ottenendo discreti risultati. Nel 1964 l'incontro fatale con la donna della sua vita, sua moglie Michela, anche lei italiana, che per amore lo segue nel Regno Unito per lavorare in Fiat. La coppia ha poi deciso di sposarsi in Italia e non ci si crede...

"viaggiando a bordo di una Fiat 2300 familiare".