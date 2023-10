Benji meravigliosamente "Sobrio"

“Ti ho amata così tanto che quasi ti odio, tutto quello che mi dai mi lascia vuoto", queste la parole di Benji in “Sobrio”, che oltre ad essere il suo nuovo singolo è una vera e propria confessione a cuore aperto su quello che è stato il suo percorso di dipendenze e quini di sofferenza.

Il brano è solo il primo atto di un lavoro più ampio che uscirà a breve per raccontare la vita dell’artista modenese dopo la scioglimento del duo Benji & Fede, duo dei record, tra premi e dischi di platino vinti, fino alla sua partecipazione in qualità di attore al film After, basato sul fenomeno letterario di Anna Todd.









Della fine della dipendenza, Benji ha parlato anche in un monologo a Le Iene, in cui ha raccontato la sua ultima volta.

“Il 18 giugno 2022 alle 4.30 del mattino ero steso sul pavimento a fissare una parete, ho toccato il fondo. Avevo la certezza che nessuno sarebbe venuto a salvarmi, quella notte è stata l’ultima in cui mi sono drogato. Il giorno successivo, prima del mio 29esimo compleanno, ho deciso di diventare sobrio e ho messo al primo posto la salute mentale, perché per stare bene fuori bisogna stare bene dentro».

Noi ovviamente gli facciamo un grosso in bocca al lupo e gli auguriamo un secondo tempo carico di nuovi successi, ma anche e soprattutto di ritrovata serenità.