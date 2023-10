L'atteso ritorno di Calcutta

Cinque anni di silenzio discografico quelli che ha attraversato Calcutta ed è significativo come questa lunga pausa pubblica, abbia portato alla realizzazione di un album il cui titolo è “Relax”.

Quello dell'artista vuole essere un vero e proprio invito ai suoi fan, un invito talmente incisivo, da essere diventato strumento del lancio del disco stesso.

Sulla facciata di un palazzo di Milano, di fronte alla Darsena, infatti, ha fatto la sua comparsa un'installazione ideata appositamente per promuovere l'album, sulla quale campeggiava una scritta quasi ossimorica se accostata ad una città come quella: “Relax – Fate con calma”. Un vero e proprio stimolo ad abbandonare la frenesia e, a corredo di questa sorta di “performance”, anche una serie di lenzuola appese sui balconi con la copertina dell’album del cantautore.









Del resto Calcutta non è certo un tipo convenzionale e la sua idea di felicità probabilmente è ben lontana dall'obiettivo di dominare le classifiche: “Dopo un po’ l’idea di grandezza è come se fosse tutta uguale. La mia ambizione è qualitativa, non quantitativa”, così ha detto in un'intervista.

“2 minuti” è il singolo che accompagna l'uscita del disco, il primo, dunque, che l'artista sceglie di presentare ai suoi fans, nell'attesa di portare l'intera track list sul palco dei principali palasport d'Italia, in un tour le cui date sono già tutte sold out.