Brillano le stelle dell'Ovest del Boss

Regalone di Pasqua, seppur con qualche giorno di ritardo, per i fans di Springsteeen: "Hello Sunshine" è il singolo disponibile da oggi , "Western Stars" l'album in uscita il 14 Giugno. Inossidabile torna il Boss. Sono passati 5 anni dall'ultimo album in studio ed in questa occasione Bruce attinge dai ricordi, da quel tipico sound pop californiano degli anni '60 e '70. Tredici canzoni "homemade", scritte e registrate nello studio di casa appunto, nell'amatissimo New Jersey, Ed in questi pezzi inediti tornano i temi prettamente americani tanto cari al cantante: gli spazi immensi della natura nordamericana, la solitudine claustrofobica delle grandi città, il senso di protezione nella propria casa, la speranza per un futuro migliore che non svanisce, nonostante la realtà.

Il cantante americano ha informato i fan con un messaggio social - preceduto nei giorni scorsi da alcune immagini che evocavano il deserto americano - nel quale spiega che l'album "è un ritorno alle mie registrazioni da solista con canzoni ispirate ai personaggi con arrangiamenti orchestrali e cinematografici". E poi aggiunge: "È un gioiello di disco".