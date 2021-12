Cesare Cremonini e la sua opera di fantascienza: "Colibrì"

E' una delle nuove entrate più attese delle ultime settimane, si intitola "Colibrì" ed è il nuovo singolo di Cesare Cremonini, il primo estratto dall'album "La ragazza del futuro" in uscita il 25 febbraio 2022.

Un'immagine, quella del colibrì che evoca il coraggio, la determinazione, la perseveranza e che descrive la ragazza protagonista, emblema di purezza.

Nel brano c'è anche una profezia che si avvera: “È un’opera di fantascienza più che una canzone sull’attualità. È un volo di quattro minuti e fa parte di un disco che sta tutto insieme, che avrà una narrazione unica. “Colibrì” racconta la nascita… della ragazza del futuro”.









Interessante anche la copertina dell'inedito, con il colibrì in evidenza, e quella del nuovo album che ritrae un viso immerso nella natura.

A questo proposito, le parole di Cremonini: “L’immagine della copertina de “La ragazza del futuro” rappresenta per me un nuovo concetto dell’uomo e della natura. È nella fanciullezza e nella purezza dei sentimenti smarriti, espressi nella natura, che ho trovato l’ispirazione per tutto il nuovo progetto. Vorrei farvi volare. Sono davvero felice. Grazie a tutti”.



Cesare Cremonini - Colibrì

Guarda il video di "Colibrì", Cesare Cremonini