Colazione al Mipig Cafè

Tra le nuove tendenze del momento ne arriva una curiosa dal Giappone. E' il Mipig Cafè, a Tokyo e in alcune prefetture nipponiche infatti, turisti e abitanti possono andare al bar a prendere un tè, sorseggiare un cappuccino e quanto altro, ma con una particolarità: accarezzando dei dolcissimi maialini.

In questo scenario in pieno stile da allegra fattoria, questi locali sono pieni zeppi di maiali, dai cuccioli agli esemplari più adulti.

Ci sono i classici rosa confetto, ma anche quelli grigi con chiazze più scure. Hanno cucce e giochi e tutto quello che devono fare è scorrazzare liberamente “intrattenendo” i visitatori.

A quanto pare nel Paese del Sol Levante piace e anche parecchio questo bar bizzarro. Il Mipig Café è talmente gettonato da essere necessario prenotare con largo anticipo. Tempo consigliato di permanenza: almeno un’ora per vivere a pieno questa esperienza.

Per chi volesse un po' di privacy, è possibile anche riservare una stanza tutta per sé per avere gli animaletti in “esclusiva” e non in condivisione con gli altri.