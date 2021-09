Come smaltire il Lockdown

Il lockdown ci ha fatto ricorrere in modo massiccio allo smartworking che in molti casi ancora è attivo in numerosi settori.









Un'indagine recente ha messo in luce che lo smartworking può creare danni all'umore, ma anche alla salute vista la troppa sedentarietà. Nel quotidiano spostarsi nel tratto casa lavoro e viceversa molti facevano il tragitto a piedi in bici insomma avevamo molte più opportunità di movimento e anche di scaricare le calorie assorbite anche attraverso la colazione. La pandemia ci ha messo seduti, lasciati in casa senza grandi possibilità di poter fare movimento. La Norwegian School of Sport Sciences di Oslo ha fatto due conti e ha scoperto che per neutralizzare i chili di troppo che rischiamo di assorbire durante lo smartworking, possiamo fare 30/40 minuti di cammino o jogging. Durante la ricerca è stata stilata anche una lista di attività adatte ad arginare i chili di troppo da smartworking: lavori in casa, come lavare le finestre sono indicati e possono essere considerati movimenti per uno sport moderato. Aggiungiamo la bicicletta, il ballo, il nuoto e il giardinaggio. Se poi siete motivati ci sono jogging, tennis e sport più agonistici.