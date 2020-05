De Luca diventa un videogioco: "De Luca Run"

Vincenzo De Luca, è stato uno dei protagonisti del lockdown, sempre in prima linea, ha trasceso il suo ruolo istituzionale fino a diventare ormai un personaggio a tutti gli effetti. Le sue "picconate" e le sue dirette Facebook con tanto di raccomandazioni colorite per far si che siano rispettate le regole di distanziamento sociale sono famose e condivise da migliaia di persone.

Proprio per questi motivi, Digilab Software, ha creato "De Luca Run", un videogioco con Vincenzo De Luca protagonista, vestito con una salopette simile a quella di Super Mario. Si tratta di un gioco di piattaforme, un Endless Runner, in cui De Luca corre in automatico verso destra ed il giocatore deve saltare per evitare gli ostacoli durante il percorso.

Ma chi sono gli avversari? Non potevano che essere che runners, politici e giornalisti, in più il protagonista può contare su alcune pizze napoletane per raggiungere l'obiettivo rappresentato dalle mascherine. Lo scopo è quello di raccoglierne il più possibile prima che un Giuseppe Conte o un Vittorio Feltri intervengano a terminare la partita, toccando il protagonista.

Se volete provare subito e mettervi a saltellare con De Luca cliccate su questo link!