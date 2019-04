"El purtava i scarp del tennis" versione 3.0

Da ragazzi le chiamavamo "scarpe da ginnastica" così, semplicemente... e in effetti erano semplici. Tomaia in stoffa, suola in caucciù, ancora non si chiamavano sneakers, o running shoes, non sapevamo cosa fosse il Gore-tex, e soprattutto ancora non si parlava di riciclo dei materiali.

Sì, perchè le sneakers attuali, sempre più performanti, delle vere opere di alta tecnologia, hanno questo enorme problema: non sono facilmente riciclabili, poichè composte da parti diverse in vari materiali ed incollate con mastici inquinanti. Pensate che alcune scarpe sportive sono composte da 15 diversi componenti ed è praticamente impossibile dividerli per passare poi allo smaltimento.

La soluzione? La propone Adidas. Nella grande mela è stata presentata qualche giorno fa una running shoe dedicata a chi lo sport lo fa davvero, non sul divano, completamente riciclabile, al 100%. Tutte le parti sono in uno speciale poliuretano, dalla suola alle stringhe, e non sono incollate bensì termosaldate.

E' stata ribattezzata Futurcraft.Loop ma al momento ne esistono solo 200 esemplari che sono stati consegnati per i test ad altrettanti "leading creators", cioè esperti che le valuteranno. Per chi freme diciamo subito che è prevista la loro presenza nelle vetrine dei negozi solo nel 2021. Next time spray-on-shoes come in Piovono polpette?