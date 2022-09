Elton John e Britney Spears: "Hold me Closer"

Britney Spears ritorna sulla scena musicale duettando con un mostro sacro della musica: Elton John! Il nuovo singolo si intitola "Hold me Closer" ed è un remake di "Tiny Dancer".

Dopo un periodo tormentato per la cantante è giunta l'ora di rimettersi in pista e a quanto pare anche Elton John si reputa soddisfatto della collaborazione:

“Sono assolutamente entusiasta di aver avuto la possibilità di lavorare con Britney Spears; è davvero un’icona, una delle più grandi popstar di tutti i tempi e in questo brano è straordinaria. Le voglio molto bene e sono felice di quello che abbiamo creato insieme”.









Anche Britney ha vissuto questa esperienza come un nuovo inizio ed è felice di averlo fatto con Elton:

“Sono stata molto onorata quando l’incredibile Sir Elton John mi ha chiesto di unirmi a lui in una delle sue canzoni più iconiche. Non vediamo l’ora che i fan la ascoltino! Grazie, Elton, per avermi invitato! Sono così grata di aver avuto l’opportunità di lavorare con te e con la tua mente leggendaria… Hold Me Closer, prodotta da Andrew Watt, è una rivisitazione in chiave contemporanea di uno dei successi più iconici di Elton John, Tiny Dancer, che presenta anche elementi di altre canzoni classiche del suo leggendario catalogo, tra cui The One e Don’t Go Breaking My Heart“.

Elton John & Britney Spears ‘Hold Me Closer