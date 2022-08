Rick Astley e il nuovo, divertentissimo video di Never Gonna Give You Up

1'20 lettura

Richard Paul Astley, per tutti Rick, è anche un eccellente conduttore radiofonico americano, ma deve la sua notorietà ad una canzone che nel 1987 gli regalò fama a livello mondiale. Parliamo di "Never gona give you up" singolo di lancio del suo primo album dal titolo: "Whenever You Need Somebody", il pezzo gli fece anche assumere il soprannome di "piccolo uomo dalla grande voce".









Da quell'estate di 35 anni fa di musica sotto i ponti ne è passata tanta, ma quella hit è rimasta tra le preferite dei fans tanto che nel 2007 il videoclip è diventato oggetto di un fenomeno di internet noto come "Rickrolling".

Nel 1988 Rick pubblica un altro singolo che raggiunge la 1a posizione nella classifica dei singoli musicali Billboard Hot 100. Together Forever ha la struttura accordale e melodica simile a never gonna give.... e come la precedente, viene incisa nel 1987 ma pubblicata un anno dopo. Siamo nel 2022 e Rick per la CSAA (California State Automobile Association) Insurance Group,ha pubblicato un divertentissimo video,completamente nuovo del suo celebre singolo di debutto, dove insieme ad altri due Rick Astley si chiede se il pezzo abbia ancora appeal, "Never Gonna Give You Up" appunto.

Del resto come si dice "Il primo amore non si scorda mai" e Rick lo sa bene.