“Falene” il duetto che non ti aspetti!

Ammettiamolo pure amici... ma chi avrebbe mai pensato ad una collaborazione dal profumo internazionale tra Michele Bravi e la band britannica Sophie and The Giants?

Eppure hanno rilasciato “Falene”, un duetto speciale che possiamo ascoltare in radio durante l'estate.

Michele Bravi, classe 1997, nato a Città di Castello, vincitore della settima edizione di X-Factor, si prepara ad un nuovo passo avanti nella sua carriera a suon di reggaeton, mentre i Sophie and The Giants sono nati ufficialmente nel 2015 e saliti in vetta alle classifiche proprio la scorsa estate con la hit “Hypnotized”, incisa insieme al Dj e produttore tedesco Purple Disco Machine.

















Possiamo considerare la pubblicazione del nuovo singolo “Falene” per Michele Bravi come "la rinascita dopo il dolore", una sensazione che Michele ha purtroppo conosciuto, dopo l’incidente che lo ha colpito nel 2018.

Del suo nuovo singolo “Falene” Michele Bravi dice: “Ho capito che il ruolo della musica non è quello di cancellare il dolore, ma quello di aiutare a dare un senso e un nome a ciò che accade dentro di noi”.

Sophie Scott, voce e leader della band Sophie and The Giants canta per la prima volta in italiano. Questo il suo commento: “Sono emozionata all’idea che le persone ascoltino questo brano! È stato molto divertente collaborare con Michele Bravi che reputo un artista di grande talento. Ho dovuto anche imparare l’Italiano ed è una cosa che avevo sempre sognato!“







Rinascita, incontri vocali inaspettati e sogni che si realizzano... “Falene” è questo e molto altro. Non ci resta che seguirla nel suo percorso estivo!





Michele Bravi, Sophie and the Giants - Falene