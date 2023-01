A partire da 24 gennaio 2023 è stata liberalizzata la vendita all'interno dei supermercati dei Paesi facenti parte dell'Unione Europea della farina di grillo e prodotti che la contengono. Tante le domande che i consumatori si pongono a riguardo. Abbiamo cercato di raccogliere qualche informazione utile per capire cosa cambierà d'ora in poi e soprattutto come viene regolata la distribuzione di questi nuovi prodotti. Per saperne di più, ascolta il nostro reloaded!