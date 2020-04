Gaia Gozzi vincitrice di Amici 19 arriva in radio con "Chega"

E' la vincitrice di Amici 19, si chiama Gaia Gozzi e ha avuto la sua rivincita dopo essersi classificata al secondo posto ad X Factor, senza poi avere la fortuna di continuare la sua carriera. Ora arriva in radio con un brano interamente scritto in portoghese, si intitola “Chega“ ed è pronta per vivere questa seconda opportunità.

Il testo racchiude un messaggio molto profondo: "Chega" che tradotto significa "calma", è stata composta in un momento difficile della sua vita, ossia quando dopo aver conquistato il secondo posto ad X Factor, non c'è stato un seguito per quel che riguarda la sua carriera. Quindi si tratta di un invito a non mollare, a cercare sempre e comunque il meglio, perchè molto spesso una nuova opportunità è pronta per essere colta da chi ha il coraggio di guardare dietro l'angolo.

Non è mancato l'augurio di buona fortuna di Fedez attraverso una story su Instagram alla quale la cantante ha risposto ringraziandolo e chiedendogli un suo parere sulle sue performance.

“Chega” è racchiuso in "Genesi", secondo album per Gaia, prodotto proprio durante il talent di amici 19. Ascolta qui il brano