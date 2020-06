Ghali annuncia il suo concerto in un drive-in!

"Sono lieto di annunciarvi il mio primo concerto del 2020. Non vedo l’ora di suonare tutto l’album DNA dal vivo", queste le parole di Ghali in un post su Instagram. Un annuncio per far sapere ai suoi fan che si esibirà a breve in una location molto particolare in Germania: si tratta di un drive-in, il Drive & Park Autokino di Düsseldorf.

Dunque il rapper si esibirà all'estero, il 29 giugno e in un modo tutto nuovo. Infatti, chi vorrà assistere al live, potrà farlo seduto nella propria auto dove a bordo possono esserci un massimo di 5 persone. Il tutto sintonizzando la propria autoradio sulla frequenza 92,6 FM.

Sicuramente si tratta di un nuovo esperimento di cui siamo tutti curiosi!