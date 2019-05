Gli uomini soffrono di più? Questione di memoria

Non accusateli di essere pappemolli, di lamentarsi per un nonnulla, di comportarsi da smidollati. La scienza li difende. Chi? Gli uomini. Sempre pronti a lamentarsi per un dolorino, una febbriciattola, un giradito... ma non è così. I loro lamenti vengono giustificati da uno studio americano secondo il quale gli uomini davvero soffrono fisicamente di più. Il motivo? La loro memoria ricorda meglio e più a lungo le sensazioni.