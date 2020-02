I Pinguini Tattici Nucleari in cima alla classifica di Spotify

Hanno conquistato il terzo posto del podio di Sanremo2020 con una canzone dedicata al batterista dei Beatles intitolata "Aspettando Ringo Star" e sono stati la band più amata della 70esima edizione del Festival: stiamo parlando dei Pinguini Tattici Nucleari!

A destare curiosità non è stato solo il genere di musica, ma anche il loro nome che fin da subito ha suscitato simpatia nel pubblico. In realtà il richiamo ai pinguini è legato ad una birra, ora fuori produzione e che si chiama Tactical Nuclear Penguin. Si tratterebbe di una delle birre più alcoliche al mondo (32 gradi) prodotta dal celebre birrificio BrewDog. La band ne ha parlato anche durante una conferenza stampa: “Sappiamo che è una birra, eravamo ragazzini, avevamo visto questo nome nel menu di un pub e ci è piaciuto. Ma non potevamo permettercela perché costava più di 40 euro”. “E’ un nome strambo – ha aggiunto il leader del gruppo – ma adesso guardando indietro ce lo portiamo nel cuore”.

La canzone “Ringo Starr” proposta al Festival racconta la vita di un artista normale in un mondo di fenomeni e fa diversi riferimenti a serie tv e film. Ora finita la kermesse il brano è volato in cima alla classifica di Spotify. Un altro bel traguardo che il gruppo festeggia con i propri fan attraverso il loro account Instagram!

Ascolta qui "Ringo Starr" dei Pinguini Tattici Nucleari