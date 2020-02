"Sanremo tutti i fatti": la quarta serata

Che il tema della quarta serata del Festival di Sanremo2020 sarebbe stato l'amicizia era già chiaro alcune ore prima della diretta. Infatti, mentre nel pomeriggio assistevamo ad un botta e risposta tra Tiziano Ferro e Rosario Fiorello circa i fatti accaduti sul palco la sera prima, conclusosi poi con tanto di foto a simbolo di "pace fatta", dall'altro lato prendevano vigore i dissapori tra Bugo e Morgan. L' intervento del Direttore Artistico, Amadeus, sembrava il giorno prima, aver gettato acqua su quel fuoco, tanto che le minacce di Morgan di lasciare la gara erano rientrate.

E' ormai la tarda notte di venerdì, quando Bugo e Morgan, amici da diverso tempo, vengono chiamati ad esibirsi sul palco con il loro brano "Sincero". Che qualcosa non andasse tra i due era già evidente durante la discesa dalla scalinata. Morgan giunge per primo sul palco, si mette in postazione seguito, solo qualche istante dopo, da Bugo, il cui volto tradiva una sorta di frustrazione/rassegnazione.

Inizia la performance e Morgan decide di cambiare il testo in corsa per esprimere il suo disappunto verso l'amico. Occorrono pochi attimi a Bugo per comprendere che si trattava di un omaggio sgradito e decidere di andarsene dal palco. Ne sono bastati altrettanto pochi a chi guardava per percepire in quell'uscita silenziosa la stanchezza di chi forse le ha tentate tutte per riuscire ad inseguire la sregolatezza di quel Morgan "una ne pensa cento ne fa'".

Non è una novità e non fa stupore il Morgan improvvisatore, non è nuova l'incapacità a volte di distinguere in lui la persona dal personaggio ed è certo che tutto questo è profondo tanto quanto la sua immensa cultura musicale. Forse è proprio questo che spinge a dargli nuove possibilità, con la speranza che si redima a partire dal suo talento.

Perchè non si vuole vedere e accettare Morgan così com'è? Con le sue geniali attitudini che vanno di pari passo al suo lato più oscuro, fuori dalle righe e a tratti ingestibile. Cosa poteva esserci di più prevedibile? Questo non significa giustificarne il comportamento, ma semplicemente guardare un artista per quello che è.

Nel frattempo, dalla conferenza stampa tenuta da Amadeus abbiamo saputo che questa sera Bugo e Morgan non saranno presenti al Festival oltre ad essere stati squalificati definitivamente dalla gara.

C'è anche chi sospetta che i due si siano messi d'accordo e dato il loro posto a fine classifica, abbiano deciso di creare un pò di scalpore inventandosi questa uscita di scena.

Quindi..verità, presa per il "Bugo" o entrambe? Quel che è certo che se ne parlerà ancora.

Ascolta qui "Sincero", il brano di Bugo e Morgan al Festival di Sanremo