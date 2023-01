I mozziconi di sigarette sono una delle piaghe che attentano alla salute del nostro pianeta. Il tempo medio di smaltimento per un singolo mozzicone abbandonato, se senza filtro, è mediamente tra i 6 12 mesi; con il filtro tra i 5 i 12 anni. Si chiama Roberto Longo ma a Vicenza tutti lo conoscono ormai come il cacciatore di mozziconi di sigarette. Roberto ha deciso di dare una mano al Comune raccogliendo le famigerate cicche sparse in giro per la città.

Con la sua pinza raccogli-rifiuti, ne ha già raccolte 60mila, che corrispondono a circa 80 chili di materiale. Roberto, rappresentante vicentino di “Plastic Free”, sogna di poter contribuire a fare della sua città un luogo sempre più Green. Per fare questo si è messo d’accordo con una start up vicentina, che si chiama Beleafing, per offrire una pianta ogni 5 chili di mozziconi raccolti e consegnati allo smaltimento rifiuti.