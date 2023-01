Ancora qualche rinuncia per chi vola con le compagnie low cost questa volta riguarda una comodità. I sedili reclinabili sono destinati a scomparire, quindi niente riposino dopo il decollo. Le compagnie hanno deciso di risparmiare e hanno cosi ridotto lo spazio tra una fila e l’altra il sedile reclinabile oltre a non avere spazio ha spesso dato ampia motivazione a liti e proteste. Da aggiungere anche il fatto che essendo pesante il meccanismo la sua assenza oltre ad alleggerire l'aereo permette anche un risparmio significativo di carburante. Sui voli intercontinentali i sedili si possono ancora reclinare, ma di certo non li troverete sugli aerei delle compagnie low cost, fatta eccezione per la business class.