Il film sulla vita di Ibrahimovic: "I am Zlatan"

"Io Ibra" è il titolo dell'autobiografia di Ibrahimovic, uscita nel 2011, in cui il calciatore svedese ha per la prima volta condiviso i momenti salienti della sua vita. Ora sta arrivando anche il film tratto proprio dal libro: "I am Zlatan". Ad annunciarlo, lo stesso Ibrahimovic dal suo profilo Instagram da cui si può guardare anche il trailer.

Gran parte del film è stata girata nel quartiere di di Malmö nel sud della Svezia dove il calciatore, figlio di immigrati jugoslavi, è nato ed ha trascorso la sua difficile infanzia. Protagonista il ghetto di Rosengard, da cui inizia a coltivare la sua passione per il calcio per poi arrivare all'incontro con MIno Raiola suo storico procuratore.

Gli attori che interpretano il campione attraversando le tappe della sua vita sono Dominic Bajraktari Andersson, il piccolo Ibra (dagli 11 ai 13 anni), e Granit Rushiti, per l’Ibra adulto (dai 17 ai 23 anni di età).

La pellicola è diretta dal regista svedese Jens Sjogren e arriverà in tutte le sale a partire dal 10 settembre 2021.