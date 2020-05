Il gel per le mani è diventato di uso quotidiano per tutti, le donne ne hanno sempre uno in borsa ed è proprio per questo che una storica distilleria italiana ha deciso di crearne una versione alla grappa.

Un modo questo per l'azienda di riconvertire la produzione per realizzare N-gel, un gel igienizzante per mani che disinfetterà lasciando profumo di grappa. Un'idea molto divertente e un omaggio per tutti i clienti che faranno un ordine online sulla piattaforma www.nardini.it!