Il nuovo cartone della Pixar "Luca" parla italiano

Luca, così si chiama il nuovo progetto della Pixar e che sarà nelle sale americane il prossimo 18 Giugno 2021 è diretto da Enrico Casarosa, al suo debutto nei lungometraggi, ma al suo attivo ha già una candidatura al premio Oscar con il corto La luna. L'ambientazione scelta per questa storia di amicizia estiva non è una spiaggia d'oltreoceano ma l'incantevole riviera ligure, luoghi dove Casarosa è nato e cresciuto. Infatti rappresenta qualcosa di molto personale per il regista che aggiunge "Le amicizie che stringiamo quando siamo bambini segnano il corso delle nostre vite e anche di ciò che vogliamo diventare, sono proprio quei legami il centro della storia che viene raccontata in Luca.













Oltre alla bellezza dei panorami italiani e della riviera ligure. Il nostro film racconterà l’avventura di un’estate indimenticabile che cambierà per sempre Luca”, coinvolto in una bella amicizia che nasce durante una vacanza nella riviera ligure, e trascina i due protagonisti. Luca e Alberto, appunto, con gelati, pasta, il mare e le corse in scooter. Tutti ingredienti tipici della vacanza estiva da ricordare, ma con un segreto minaccioso che si trova sott’acqua. Luca arriva dopo il successo di sequel del calibro di "Cars 3", "Gli Incredibili 2" poi "Alla ricerca di Dory" e infine "Toy Story 4", ma continua la striscia di film originali inaugurata all’inizio di quest’anno da "Oltre la magia" e da "Soul", realizzato dallo stesso regista di "Inside Out" e "Up", Pete Doctor, il 52enne regista americano, pronto ma rinviato a novembre a causa del coronavirus. Speriamo di poter tornare presto tutti al cinema e di poterci gustare la storia di Luca.