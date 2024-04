Il nuovo singolo di Biagio Antonacci

“Lasciati pensare che ti voglio come quando vuoi l'amore, per organizzare un cuore vuole solo tempo e a me non mancherà. Lasciati pensare, pensa che piacere farlo con la libertà ”.



Così canta Biagio Antonacci nel suo nuovo singolo “Lasciati pensare”, secondo estratto dal suo ultimo progetto discografico “L'inizio”.









15 pezzi inediti che i fans del cantante potranno ascoltare live da Giugno fino a fine Settembre, scegliendo fra quello che è un calendario fittissimo di date.

Ad aggiungere bellezza a bellezza, poi, i contesti scelti per fare da sfondo alla sua musica. Ogni tappa, infatti, sarà ospitata da un luogo di rilievo per quello che è il nostro patrimonio storico culturale, come lo Sferisterio, le Terme di Caracalla e l'Anfiteatro degli Scavi di Pompei.