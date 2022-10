Come risolvere un risultato di parità tra due candidati sindaci ? L'idea arriva dal Perù dove in un villaggio visto il risultato di parità tra due candidati alla carica di primo cittadino hanno deciso di ricorrere all'aiuto di una monetina insomma “testa o croce?”. È successo a Corculla, paese di 445 abitanti nella regione andina di Ayacucho: l'ha spuntata Alfredo Baldarrago, del partito di sinistra Libero Perù.

Sia Baldarrago che Lelis Dávalos, del Movimento Regionale per l'Acqua, avevano ottenuto 83 voti ciascuno tra i 240 elettori che hanno partecipato alle elezioni municipali del 2 ottobre; lo spareggio è così stato deciso da una moneta lanciata da un funzionario dell'Ufficio nazionale per i processi elettorali. Non sembra tra l'altro essere il primo caso infatti nell'ottobre 2018 anche il sindaco di Tibillo, nel dipartimento di Ica, nel sud-ovest del Paese, era stato scelto a "testa o croce" dopo che due candidati avevano ottenuto un pari numero di voti alle elezioni. Per un ballottaggio elettorale si possono risparmiare soldi anzi basta una monetina.