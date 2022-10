Che bel sasso portiamolo al nonno...era una bomba a mano

No, decisamente, quello non era un sasso, e tantomeno da portare al nonno....ma procediamo con ordine. Desenzano sul Garda in zona Desenzanino, al calare del sole una coppia di fratellini di 6 e 7 anni sta passeggiando sulla spiaggia quando si imbatte in uno strano sasso, o meglio, quello che ai loro occhi era un sasso strano. Con i fratellini c'era il nonno, che viene subito coinvolto nella fantastica scoperta del ritrovamento appena fatto.









L'anziano progenitore alla vista del "tesoro" riportato alla luce dai suoi nipoti, cambia immediatamente espressione e colorito, riconoscendo al volo quello ai cui trovavano davanti. Non era un sasso e neanche strano, i due bambini avevano appena trovato una bomba a mano di più di 70 anni fa e, a quanto pare, ancora potenzialmente inesplosa.

L'anziano ha immediatamente fatto allontanare i bimbi e una volta recuperato l'ordigno ha allertato le autorità del luogo. I primi ad arrivare su segnalazione del sindaco sono stati i volontari della Protezione civile,del Basso Garda che hanno messo in sicurezza la zona. Poi sono arrivati gli artificieri, gli specialisti dell'ottavo reggimento genio guastatori Folgore di stanza a Legnago, Verona. Che si sono occupati del "sasso bomba".

I fratellini avranno pensato: "tutte ste persone per un sasso... e se trovavamo un dinosauro?"