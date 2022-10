In viaggio alla scoperta del Titanic

A proposito di viaggi se amate il mare e avete un portafoglio esteso con 250mila dollari si possono trascorrere 8 giorni e 7 notti facendo un tour per visitare il Titanic. La società OceanGate Expeditions ha lanciato l’idea di una spedizione per visitare il relitto più famoso del mondo. Sono solo 6 le persone che dall’11 al 19 maggio 2023 viaggeranno con partenza dal porto di St. John's Newfoundland per raggiungere il quel che resta dell'imbarcazione che si trova in fondo al mare.

I suoi resti si trovano a 3800 metri sotto il livello del mare, da 110 anni tutto ciò che resta della mastodontica nave da crociera, affondata dopo il violento urto contro un iceberg nel 1912, proprio nel bel mezzo del suo viaggio inaugurale. Ci mise solo 2 ore e 40 minuti a sprofondare, provocando 1500 vittime tra le persone rimaste a bordo. Alla spedizione prenderanno parte anche alcuni ricercatori. Gli stessi visitatori contribuiranno alla raccolta dati e informazioni sullo stato attuale dello scafo.