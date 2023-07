In arrivo il fenomeno Laufey

Un sound raffinato per un brano che si distingue nettamente dalla maggior parte delle proposte musicali del momento e che proprio per questo si fa notare.

Le atmosfere sono quelle tipiche della bossa nova e la voce di Laufey è un perfetto connubio di musicalità ed eleganza gestito con maestria. Non a caso, oltre ad essere una meravigliosa cantante, lei è anche una polistrumentista e questo sicuramente si riflette nel suo modo di esprimersi musicalmente.









"L'idea - dice la stessa artista - era quella di creare un mix giocoso fra sonorità un po' retrò e testi moderni" e “From the start”, il suo ultimo singolo, incarna quest'idea in modo decisamente puntuale ed impeccabile.

Il brano in questione, segue l'uscita di “A night At The Simphony”, raccolta di pezzi ripresi live che la vedono esibirsi insieme alla Iceland Simphony Orchestra in due serate sold out presso l' Harpa Concert Hall di Reykjaví ed è solo un assaggio della sua nuova produzione.

Laufey ha infatti già annunciato l'arrivo di tanta nuova musica entro la fine dell'anno e vista la bellezza d questa sua “From the start”, possiamo ufficialmente dire che non vediamo l'ora di ascoltarla.