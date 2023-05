In arrivo la Luna Nera

Non ha a che fare con quella televisiva, forse più famosa e comunque non è foriera di cattive notizie.

Il 19 maggio protagonista in cielo la Luna Nera, un bellissimo spettacolo celeste. Il fenomeno è così chiamato perché il nostro satellite sarà Luna Nuova per la terza volta in una stagione dove ce ne sono quattro invece di tre.

Come spiega Timeanddate, Luna Nera non è un termine astronomico come non lo è Luna Blu, né Superluna, ma negli ultimi anni è stato reso popolare dai social media, dagli astrologi e dai seguaci della religione Wiccan.

Il significato della Luna Nera è una leggenda antica. Secondo le prime versioni della Bibbia Ebraica Lilith che significa, appunto, ‘Luna Nera’ fu la prima compagna di Abramo, ripudiata e scacciata dall’Eden perché si mise contro il volere divino.

Nella moderna astrologia, invece, la Luna Nera rappresenta un momento di grande cambiamento, ma anche i lati oscuri e le pulsioni inconsce dell’animo umano.