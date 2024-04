In Bicicletta

Il mondo è alla ricerca di alternative più pulite e più green per gli spostamenti, le biciclette elettriche sono ormai un mezzo amatissimo.

Tra i vari modelli ne emerge uno in particolare che sta attirando l’attenzione. Si chiama S3 la propone una start-up rumena chiamata Diodra. Si distingue per una caratteristica piuttosto insolita: è considerata la bicicletta elettrica più leggera sul mercato.

Un veicolo che potrebbe non solo alleggerire il carico sulle nostre strade ma anche sul nostro pianeta. La bici ha un peso complessivo di soli 15 Kg, un risultato ottenuto grazie all’uso di materiali come il bambù per il telaio e l’alluminio per il tubo di sterzo e la sella, noti per la loro leggerezza.

Nonostante l’innovativo utilizzo del bambù, che offre un eccellente rapporto resistenza/peso superiore addirittura a quello dell’acciaio, la durabilità della S3 si posiziona al pari di quella delle biciclette elettriche con telaio in materiali tradizionali come l’alluminio, la lega di magnesio o la fibra di carbonio.

La start-up ha inoltre lavorato per garantire che il telaio fosse resistente agli agenti atmosferici, applicando un rivestimento bicomponente e tre strati di vernice per una protezione ottimale