Justin Bieber si è sposato (anche in chiesa)

Justin Bieber e la bellissima Hailey Baldwin, figlia di Stephen Baldwin e nipote di zio Ale (assente al matrimonio), si sono sposati per la seconda volta. Infatti dopo il sì in civile hanno ripetuto la cerimonia, riservata a pochissimi amici e parenti, in versione religiosa ed anche un po' formale: lei con un classicissimo abito bianco, lui in elegante smoking nero e camicia bianca.





Insomma, un outfit forse un po' banale, se non fosse stato per la dentatura color lavanda di Bieber! Un pavè di diamanti lilla che spuntavano ad ogni bacio, ad ogni sorriso. Un accessorio che ha divertito Hailey sì, ma che ha dirottato l'attenzione, che in genere viene riservata alla sposa, al cantante canadese. Questo perchè brillava più la bocca di lui che non l'anello, peraltro ragguardevole, di lei. Un po' kitch forse?