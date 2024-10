Il nuovo Karate Kid sta per arrivare. È stato svelato il poster ufficiale di "Karate Kid - Legends", il nuovo film che arriverà nelle sale il 30 maggio 2025.

La locandina è stata svelata in occasione del New York Comic-Con e adesso l'attesa è per il primo trailer. Nel poster campeggiano passato, presente e futuro della saga: ci sono infatti i volti di Ralph Macchio (storico protagonista della saga originale) e di Jackie Chan (nuovo maestro al posto di Pat Morita, morto nel 2005), mentre in primo piano, in kimono e posizione da combattimento, c'è il giovane Ben Wang.