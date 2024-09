Jurassic World le prime immagini

Tirannosauri e stegosauri stanno per tornare a invadere il grande schermo, con il nuovo capitolo della saga di Jurassic World.

Annunciato ufficialmente come Jurassic World: Rebirth, questo settimo film del franchise rappresenta una vera e propria "rinascita" per l'universo dei dinosauri. “

A new era is born”, si legge nella didascalia, ovvero "è nata una nuova era"; sottinteso di avventure e pericoli, emozioni e sorprese. Le prime immagini ufficiali, diffuse sui canali social della Universal Pictures, hanno già scatenato l'hype tra i fan, e mostrano Scarlett Johansson e Jonathan Bailey immersi in un paesaggio lussureggiante, pronti a fronteggiare le nuove minacce direttamente dal Giurassico.

Le riprese di Jurassic World: Rebirth sono già iniziate da diversi mesi, e questo significa che siamo a buon punto. Tant'è che esiste già una data ufficiale: la pellicola uscirà nelle sale il 2 luglio 2025. Diretto da Gareth Evans, il film vanta un team di produzione di altissimo livello, capitanato da Steven Spielberg, Frank Marshall e Patrick Crowley.