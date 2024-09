La Biblioteca dei giochi da spiaggia

In molte città italiane si possono trovare le casette dei libri e molto probabilmente le avrete anche viste e utilizzate per qualche scambio letterario a costo zero.

Ma che dire delle ‘biblioteche’ dedicate ai giochi da spiaggia? L’idea arriva dall’estero, dove sono già parecchio diffuse, e consiste nella condivisione di palette, secchielli, camioncini, rastrelli, che chiunque voglia può prendere in prestito per poi riporli all’interno di apposite casette, bauli o cassoni, costruiti il più delle volte con materiali di riciclo, a partire dai bancali di legno.

Premesso che per collocare una “Beach Toy Library” in uno spazio pubblico è necessario chiedere delle autorizzazioni informandosi presso il Comune locale, l’idea è così carina e generosa che vale davvero la pena realizzarla, magari con l’aiuto di altre persone.