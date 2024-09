Tornano i Goonies

Dopo anni di attesa e speranze, sembra finalmente essere giunto il giorno tanto agognato dai fan di tutto il mondo, i Goonies tornano al cinema.

Secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, una fonte anonima impegnata direttamente nel progetto ha confermato il via libera per il sequel dei Goonies.

Le riprese dovrebbero iniziare già la prossima estate, in modo tale da essere tutto pronto per approdare in sala nel 2026 o nel 2027.

“L’originale è così significativo a livello culturale che la Warner Bros. sa che deve essere perfetto. È probabile che torneranno grandi star, ma le possibilità di come si evolverà il sequel sono infinite”, spiega la fonte anonima al The Sun.

“Il team che inizierà a lavorare al progetto è davvero entusiasta", prosegue. "È ancora presto, ma il mercato delle avventure per i giovani è in piena espansione, quindi vogliono trarne vantaggio.

I Goonies hanno ormai 39 anni e l’idea di poter portare la magia del film a un pubblico completamente nuovo entusiasma molto il team”.