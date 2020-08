L'amicizia quel bene prezioso che va conservato e protetto

C'è chi addirittura la considera più preziosa dell'amore chi per lei ha rinunciato a tutto, comunque l'amicizia rimane la cosa più preziosa, difficile da conquistare, ma ancor di più è mantenerla nel tempo facendola crescere. La storia che ci arriva dalla Cina parla proprio di un' amicizia nata probabilmente fra i banchi di scuola e proseguita nella vita, sono 7 in tutto le donne che legate da questo sentimento che hanno deciso ad un certo punto della loro vita di voler invecchiare insieme. Decise come nessuno hanno acquistato una villa dove andare a trascorrere la loro vecchiaia, rigorosamente tutte insieme. Pare che tutto questo sia da attribuire ad un patto stipulato una decina di anni fa, e si sa, i patti non vanno rotti, anche se a volte sono destinati e restare sogni, ma quando si avverano come in questo caso sono le cose più dolci del mondo. Anche se le 7 amiche oltre all'acquisto devono affrontare il restauro di questa mega villa di ben 700 metri quadrati. L'età delle donne va dai 30 anni della più giovane ai 40 della più grande, e sono decise, una volta finiti i lavori di restauro, a trasferirsi tutte nella casa vicino a Guangzhou. Strutturata su tre piani, la casa è ricca di luce che passa grazie alle ampie vetrate che la circondano. C'è poi un grande giardino dove poter passare le giornate e per non farsi mancare nulla, la piscina, a bordo della quale, potersi rilassare magari prendendo il sole. Hanno raccontato che i lavori ai quali sono dietro hanno avuto inizio nel 2018, e l'hanno pensata esattamente come si sta realizzando, comprese le ampie pareti di vetri per fare entrare tanta luce naturale. Si sono divise anche i compiti, infatti ognuna di loro sa già cosa dovrà fare dall'inizio della convivenza. Ci sarà chi cucina, chi coltiva e addirittura chi dovrà suonare per allietare le amiche. Indipendenti, in armonia questi sono gli obbiettivi da raggiungere. E i figli? Niente paura nel piano regolatore hanno pensato anche a loro, facendoli crescere insieme per farli vivere in armonia e in amore e solidarietà.