La favola di Jennifer Lopez

“This is Me...Now”, questo il titolo del nuovo album di Jennifer Lopez, già disponibile in pre-order, in uscita uffciale il 16 Febbraio, in cui l'artista si mette totalmente a nudo, raccontando senza filtri la sua storia, tra ferite, autoguarigione ed un'eterna, incrollabile fiducia nel lieto fine tipico delle favole.

Una fusione di sonorità pop, R&B ed hip hop, a voler rappresentare le diverse sfumature della storia in questione.









Il primo singolo estratto da questo suo nuovo progetto discografico, “Can't Get Enough”, probabilmente dedicata al marito Ben Affleck, è il manifesto di un amore appassionato, fatto di desiderio travolgente e di passione, di quelli che lasciano increduli, ma che allo stesso tempo fanno sentire estremamente vulnerabili.

In virtù del ritorno agli album fisici tradizionali, JLo ha creato per "This Is Me...Now", una collezione su misura di edizioni speciali e limitate: il CD deluxe con 40 pagine di foto esclusive e 2 polaroid di sé stessa, il vinile standard verde, il vinile autografato color smeraldo con una cover speciale e altri otto vinili esclusivi con una grande varietà di copertine e colori a creare un'emozionante serie per i collezionisti.